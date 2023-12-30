Анатолий Малыхин высказался о решении Петра Яна сменить тренировочный лагерь

Обладатель титулов ONE в двух весовых категориях Анатолий Малыхин ответил на вопрос, следует ли бывшему чемпиону UFC в легчайшей весовой категории Петру Яну сменить тренировочный лагерь.

«Я считаю, что здесь Пётр должен сам почувствовать, что ему сейчас нужно для перезагрузки. Если он считает, что ему нужно сменить лагерь, нужно сменить обстановку, то, значит, пускай попробует, ну а я только за», – приводит слова Малыхина Blood&Sweat.

Ранее стало известно о том, что Пётр Ян проведёт свой следующий поединок против Ядонга Сонга. Они подерутся в марте 2024 года на турнире UFC 299. Российский боец при этом сообщил о том, что к предстоящему сражению он будет готовиться не в Таиланде, как обычно, а в США.