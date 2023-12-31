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Рой Джонс объяснил Александру Усику, как победить Тайсона Фьюри

Рой Джонс объяснил Александру Усику, как победить Тайсона Фьюри
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Легенда бокса американец Рой Джонс высказался о предстоящем поединке украинца Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри.

«Слабые стороны Усика — у него нет взрывной ударной мощности, а это криптонит для Фьюри, потому что у Нганну была взрывная ударная мощность, и он смог его уронить. Она была у Уайлдера, и у Деонтея вышло несколько раз отправить Фьюри в нокдаун. В течение своей карьеры Тайсон падал несколько раз, но всегда поднимался, это говорит о многом, нужно много взрывной энергии, чтобы упустить его, однако сделать это может даже крузер со взрывной мощью.

Усику нужно отправить Фьюри в нокдаун, но сможет ли он удержать его на канвасе? Пока этого не делали. Сможет ли Усик несколько раз уронить Фьюри, чтобы тот не поднялся? Если у Усика не получится уронить Фьюри, то я не вижу его победителем этого боя», — приводит слова Джонса Boxing Social.

Напомним, бой Фьюри и Усика за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоится 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии.

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