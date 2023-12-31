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В США боксёров-трансгендеров допустят до женских турниров с 2024 года

В США боксёров-трансгендеров допустят до женских турниров с 2024 года
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Ассоциация бокса США (USA Boxing) разрешит трансгендерам принимать участие в женских соревнованиях с 2024 года при соблюдении ряда условий. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на ассоциацию.

Таким спортсменам необходимо объявить о своей новой гендерной идентичности, пройти операцию по смене пола и ежеквартально проходить гормональное тестирование и предоставлять данные в федерацию.

Боксёры, ставшие женщинами, должны продемонстрировать, что их общий уровень тестостерона не превышал 5 нмоль/л в течение как минимум 48 месяцев до первого соревнования. Боксёр, ставший мужчиной, должен показать, что его общий уровень тестостерона превышает 10 нмоль/л в течение как минимум 48 месяцев до первого соревнования. Необходимо поддерживать его выше этого уровня в течение всего периода допуска.

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