Камил Гаджиев: перейти в PFL для Ислама Махачева будет шагом назад

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил вероятность перехода чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Ислама Махачева в Professional Fighters League (PFL).

«В 2024 году такого не случится ни с кем из чемпионов UFC. Надо сначала задачу такую поставить, подождать, пока обязательства у чемпиона UFC закончатся. Там придётся поработать немножко. Это случится, но в 2025 году.

Перейти в PFL для Ислама Махачева будет шагом назад. Сейчас у Ислама идёт работа над наследием. И выиграть у Леона Эдвардса — это наследие. А перейти в PFL в погоне за длинным рублём, даже став там чемпионом… да кому это сейчас нужно?! Пока на данный момент пояса PFL и Bellator не имеют такой ценности», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».