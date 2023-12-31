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Шон О'Мэлли: я вырублю Абдула Вахида

Шон О'Мэлли: я вырублю Абдула Вахида
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Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории американец Шон О'Мэлли заявил, что он «вырубит» известного боксёра, непобеждённого американского чемпиона мира в трёх весовых категориях Джервонту Дэвиса, который принял ислам и стал носить имя Абдул Вахид.

«Я вырублю Абдула Вахида», — написал О'Мэлли в социальной сети X (бывший Twitter).

В данный момент Джервонте Дэвису 28 лет. Его дебют в профессиональном боксе состоялся в 2013 году. Спустя четыре года, а именно в 2017 году, он в первый раз стал чемпионом мира, завоевав титул IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг).

В своём последнем поединке, который состоялся 22 апреля 2023 года, Джервонта Дэвис нокаутировал звёздного соотечественника Райана Гарсию.

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