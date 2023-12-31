Чемпион АСА Туменов: сейчас я бы прошёл Леона Эдвардса

Чемпион лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) в полусреднем весе Альберт Туменов, не знающий поражений с 2017 года, прокомментировал свой гипотетический поединок с чемпионом UFC полусреднего дивизиона Леоном Эдвардсом.

«Сейчас я бы прошёл Леона Эдвардса. Я бы его переиграл. Ну какие у него навыки в стойке? Он просто ничего не делает в боях», — приводит слова Туменова пресс-служба АСА.

Напомним, Альберт Туменов и Леон Эдвардс ранее проводили поединок в рамках турнира UFC 204 в 2016 году. Тогда английский боец одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде.

Эдвардс завоевал титул в августе 2022 года, нокаутировав на UFC 278 нигерийца Камару Усмана. В общем и целом на счету британца в UFC 16 боёв (14 побед и два поражения).