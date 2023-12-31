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Хуан Арчулета лишился титула Rizin FF из-за перевеса

Хуан Арчулета лишился титула Rizin FF из-за перевеса
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Чемпион Rizin FF в легчайшем весе американец Хуан Арчулета лишился этого титула из-за перевеса в 2,7 кг.

Превышение веса было выявлено во время церемонии официального взвешивания к турниру Rizin 45, который прошёл сегодня, 31 декабря, в японском городе Сайтама. Хуан Арчулета был тут же лишён титула. Он должен был сразиться с Каем Асакурой. Чемпионский пояс перешёл к японскому бойцу.

Позже Арчулета рассказал, что причиной перевеса стало недомогание во время длительного перелёта. Американский боец будет советоваться с командой, чтобы принять решение, стоит ли ему выступать в данной весовой категории.

Хуан Арчулета хотел защитить титул Rizin, а затем бросить вызов действующему чемпиону Bellator Патрику Миксу.

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