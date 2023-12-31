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Стали известны имена самых тестируемых бойцов UFC

Стали известны имена самых тестируемых бойцов UFC
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Объявлены имена самых тестируемых бойцов UFC за всё время сотрудничества промоушена с антидопинговым агентством США (USADA) — с 2015 по 2023 год.

Этот список возглавил бразильский боец Пауло Коста. Второе место занял чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс. Топ-3 замкнул бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман. Также в представленный список вошли такие бойцы, как Ти Джей Диллашоу, Аманда Нуньес и Иржи Прохазка.

Топ-6 самых тестируемых бойцов UFC с 2015 по 2023 год:

  1. Пауло Коста (8 поединков) — 135 тестов.
  2. Джон Джонс (8 поединков) — 111 тестов.
  3. Камару Усман (17 поединков) — 97 тестов.
  4. Ти Джей Диллашоу (8 поединков) — 92 теста.
  5. Аманда Нуньес (13 поединков) — 90 тестов.
  6. Иржи Прохазка (4 поединка) — 89 тестов.
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