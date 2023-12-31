Стали известны имена самых тестируемых бойцов UFC

Объявлены имена самых тестируемых бойцов UFC за всё время сотрудничества промоушена с антидопинговым агентством США (USADA) — с 2015 по 2023 год.

Этот список возглавил бразильский боец Пауло Коста. Второе место занял чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс. Топ-3 замкнул бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман. Также в представленный список вошли такие бойцы, как Ти Джей Диллашоу, Аманда Нуньес и Иржи Прохазка.

Топ-6 самых тестируемых бойцов UFC с 2015 по 2023 год:

Пауло Коста (8 поединков) — 135 тестов. Джон Джонс (8 поединков) — 111 тестов. Камару Усман (17 поединков) — 97 тестов. Ти Джей Диллашоу (8 поединков) — 92 теста. Аманда Нуньес (13 поединков) — 90 тестов. Иржи Прохазка (4 поединка) — 89 тестов.