Леон Эдвардс рассказал, когда проведёт свой следующий поединок

Чемпион UFC полусреднего дивизиона Леон Эдвардс рассказал, что проведёт свой следующий бой на UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

«Я буду снова защищать свой титул в апреле на UFC 300 в Лас-Вегасе, а затем, надеюсь, летом проведу бой дома в Бирмингеме на Вилла-Парке. Я веду переговоры с UFC и надеюсь, что мы сможем это сделать», — приводит слова Эдвардса телеграм-канал «Ударные новости».

Напомним, Леон Эдвардс завоевал титул в августе 2022 года, нокаутировав на UFC 278 нигерийца Камару Усмана. Реванш состоялся в марте, и на этот раз британец победил раздельным судейским решением. Всего на счету британца в UFC 16 боёв (14 побед и два поражения). Недавно Эдвардс догнал Махачева по количеству поединков в UFC без поражений подряд. На счету обоих спортсменов сейчас 13 таких боёв.