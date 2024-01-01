UFC официально прекратил сотрудничество с USADA

Американский бойцовский промоушен UFC официально завершил своё сотрудничество с антидопинговым агенством USADA (U.S. Anti-Doping Agency). С 1 января в силу вступает новая антидопинговая система, которая будет применяться в промоушене.

Целью антидопинговой политики UFC провозглашается «стать лучшей, самой эффективной и самой прогрессивной антидопинговой программой во всём профессиональном спорте». Об этом заявил коммерческий директор организации Хантер Кэмпбелл.

Сбором проб займётся Drug Free Sport International (DFSI). Заявлено, что у DFSI больше сотрудников и отделений по всему миру, чем у USADA, так что и охват стран, где спортсменов смогут протестировать, будет больше. Также стоит отметить, что список запрещённых веществ останется прежним.