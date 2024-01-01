Хукер рассказал, почему Махачев будет избегать боя с Царукяном

Новозеландец Дэн Хукер рассказал, почему чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев не особо желает драться с российским бойцом смешанных единоборств армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Их первый бой был довольно близкий. Царукян может победить его, но Ислам не собирается с ним драться. Это слишком рискованно. Есть много более легких боёв, стилистически, которые он предпочёл бы провести.

Есть более громкие имена. Никто не купит платную трансляцию боя Армана Царукяна. Никто не будет смотреть пресс-конференцию с ним. Никто не будет платить большие деньги за трансляцию. Вы бы сами предпочли посмотреть, как Ислам дерётся с Конором Макгрегором или Джастином Гэтжи», – сказал Хукер в интервью The MMA Hour.

Напомним, профессиональный рекорд Армана Царукяна в смешанных единоборствах составляет 21-3.