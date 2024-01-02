Шавкат Рахмонов может провести титульный бой на UFC 300

Непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов может провести титульный бой на юбилейном для американского промоушена номерном турнире UFC 300. Об этом сообщил известный журналист Ариэль Хельвани в своих социальных сетях.

Шавкату Рахмонову 29 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году и в октябре 2020-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету бойца в престижнейшей организации мира шесть побед (все – досрочные) и ни одного поражения.

Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря мск в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В рамках шоу непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) Шавкат Рахмонов одержал победу в поединке с двукратным претендентом на титул американцем Стивеном Томпсоном.