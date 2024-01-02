Магомед Анкалаев анонсировал «что-то особенное» в UFC

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где выразил надежду, что станет чемпионом UFC в 2024 году. Также Анкалаев сообщил, что на следующей неделе произойдёт «что-то важное».

«В 2024 году, иншаллах, я стану чемпионом. На следующей неделе собираюсь сделать что-то особенное», — написал Анкалаев, отметив в сообщении UFC и матчмейкера промоушена Мика Мэйнарда.

Анкалаев выступает в полутяжёлой весовой категории UFC. В настоящий момент Магомед занимает в ней третье место.

Анкалаев в последнем поединке встречался с Джонни Уокером. Их бой проходил на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и был признан несостоявшимся после запрещённого неумышленного удара коленом со стороны Магомеда.