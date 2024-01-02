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Коста намерен получить бой с Макгрегором вместо Чендлера

Коста намерен получить бой с Макгрегором вместо Чендлера
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Бразильский боец UFC Пауло Коста выразил желание заменить американца Майкла Чендлера в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я выйду и заменю Чендлера. Чендлер в среднем весе будет выглядеть как мини Иранский Халк. Коста против Макгрегора в среднем весе!» — написал Коста в социальных сетях.

В активе Косты 16 боёв в ММА, в которых он добыл 14 побед и потерпел два поражения. В последнем поединке он встречался с американцем Люком Рокхолдом. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось победой Пауло единогласным решением судей.

Напомним, Коста должен был встретиться с Хамзатом Чимаевым на UFC 294, но был вынужден сняться с боя.

Поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера изначально планировалось провести в 2023 году. Однако ирландский боец не вернулся вовремя в пул тестирования USADA, в связи с чем их бой так и не был анонсирован. Недавно Макгрегор объявил об их поединке в июне 2024-го.

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