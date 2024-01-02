Сехудо: Макгрегор хочет стать первым человеком, который выступал в четырёх весовых

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо высказался по поводу ирландца Конора Макгрегора.

«Я ещё раньше говорил, что Макгрегор может выступать не только в лёгкой и полусредней категориях, но и в средней. И это то, о чём он недавно сказал сам.

Возможно, сам Конор просто хочет стать первым человеком, который скажет: «Эй, я выступал в UFC в четырёх весовых категориях», что просто сумасшествие», — сказал Сехудо в новом видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Напомним, Макгрегор стал бойцом промоушена Даны Уайта в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах Конор принял участие в 28 боях, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Ирландец не выходил в октагон после поражения, случившегося летом 2021-го. Тогда, на турнире UFC 264, Макгрегор встречался с представителем США Дастином Порье. Конор выбыл из строя из-за перелома ноги.