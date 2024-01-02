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Кормье сравнил Макгрегора с Доктором Зло

Кормье сравнил Макгрегора с Доктором Зло
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье дал комментарий по поводу ирландского бойца Конора Макгрегора после видео, в котором тот объявил о своём поединке с американцем Майклом Чендлером.

«Почему он назвал средний вес? Стоит посмотреть видео, и в конце вы услышите смех. Он как Доктор Зло из шоу Остина Пауэрса. Вы помните, как Доктор Зло отпускал маленькие шутки, смеялся и прикладывал палец к лицу, потому что знал, что ведёт себя плохо? Именно это и делает Конор Макгрегор.

Макгрегор ведёт себя плохо, он играет в игру, в которой отвёл себе роль злодея. Потому что злодеи манипулируют, дёргают за ниточки, являются кукловодами. Злодей выбирает музыку и заставляет вас двигаться в её ритме. Макгрегор ведёт себя как злодей, потому что Майкл Чендлер – хороший парень», – сказал Кормье на своём YouTube-канале.

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