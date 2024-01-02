Майкл Чендлер: 29 июня сломаю Макгрегора, не смейте говорить, что я скучный боец

Американец Майкл Чендлер поделился ожиданиями от боя с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«29 июня я его сломаю. Можете называть меня как захотите, но только не смейте говорить, что я скучный боец», – написал Майкл Чендлер на своей странице в социальной сети.

Отметим, ранее Макгрегор в своих социальных сетях объявил, что поединок между ним и Чендлером состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе, который пройдёт 29 июня. Поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера изначально планировалось провести в 2023 году. Однако ирландский боец не вернулся вовремя в пул тестирования USADA, в связи с чем их бой так и не был анонсирован.

В общей сложности в смешанных единоборствах Конор принял участие в 28 боях, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Ирландец не выходил в октагон после поражения, случившегося летом 2021-го.