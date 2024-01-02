Двалишвили: если побью Сехудо, не понимаю, почему не должен буду получить титульный бой

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили согласился со своим будущим соперником на UFC 298 — бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях американцем Генри Сехудо, который ранее заявил, что победитель их боя с большой долей вероятности впоследствии будет драться за титул.

«Как всем известно, у меня победная серия из девяти боёв, и я победил двух бывших чемпионов. Я сейчас дерусь с одним из величайших бойцов, Генри Сехудо, олимпийским чемпионом, чемпионом двух дивизионов, и, если я побью Сехудо, я не понимаю, почему мне не должны дать титульный бой. Так что я почти уверен, что после этого я буду драться за титул», — сказал Двалишвили в эфире The MMA Hour.

Напомним, поединок Двалишвили и Сехудо станет соглавным боем вечера на UFC 298, который пройдёт в ночь с 17 на 18 февраля.