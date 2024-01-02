«Чувствую опасность». Чендлер объявил о начале подготовки к бою с Макгрегором

Американец Майкл Чендлер опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором сообщил о начале подготовки к поединку с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

«Начал тренировочный лагерь. Проснулся, чувствую опасность», — написал Чендлер.

Ранее Макгрегор в своих социальных сетях объявил, что бой между ним и Чендлером состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе, который пройдёт 29 июня. Поединок Макгрегора и Чендлера изначально планировалось провести в 2023 году. Однако ирландский боец не вернулся вовремя в пул тестирования USADA, в связи с чем их бой так и не был анонсирован.

В общей сложности в смешанных единоборствах звёздный ирландец принял участие в 28 боях, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Ирландец не провёл ни одного боя после поражения, случившегося летом 2021-го.