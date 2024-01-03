Стало известно, с кем проведёт следующий бой Ринат Фахретдинов

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов встретится с экс-чемпионом Bellator Дугласом Лимой в схватке по грэпплингу на турнире ADXC 2 в Абу-Даби (ОАЭ) 19 января.

Об этом официально сообщили организаторы мероприятия в социальных сетях.

Напомним, свой последний бой Фахретдинов провёл на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 231 в ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия). Соперником россиянина был местный боец Элизеу Залески. Поединок продлился все три раунда и завершился вничью.

На данный момент на счету Фахретдинова 23 победы, 1 ничья и 1 поражение в смешанных единоборствах.

Профессиональная карьера Рината началась в 2013 году. На сегодняшний день он является мастером спорта по боевому самбо, мастером спорта по панкратиону, а также мастером спорта по ММА.