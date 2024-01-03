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«Волшебная ночь». Мохнаткина показала, как встретила новый год со Спиваком

«Волшебная ночь». Мохнаткина показала, как встретила новый год со Спиваком
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Российский боец смешанного стиля Марина Мохнаткина разместила новый пост у себя в социальных сетях, где показала, как провела Новый год со своим мужем, бойцом UFC Сергеем Спиваком.

«Без слов… это была волшебная ночь. 2024», — подписала фотографии Мохнаткина.

Фото: Из личного архива Марины Мохнаткиной

Фото: Из личного архива Марины Мохнаткиной

Фото: Из личного архива Марины Мохнаткиной

На счету Мохнаткиной в смешанных единоборствах 15 поединков, в которых она добыла 11 побед (одну нокаутом) и потерпела четыре поражения.

Спивак в ММА провёл 20 боёв, в которых одержал 16 побед (семь нокаутом) и потерпел четыре поражения. В последнем поединке Сергей встречался с представителем Франции Сирилем Ганом. Бой проходил в сентябре прошлого года на UFC Fight Night 218 и завершился во втором раунде победой Гана техническим нокаутом.

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