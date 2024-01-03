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Диллашоу показал свою актуальную физическую форму. Боец значительно прибавил в массе

Двукратный чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Ти Джей Диллашоу опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором продемонстрировал свою актуальную физическую форму.

«Посадка семян тяжёлой работы в прошлом году готова стать урожаем успеха в этом году. Терпение окупается», — написал Диллашоу.

Ти Джей Диллашоу свой последний поединок провёл на турнире UFC 280, где проиграл техническим нокаутом в титульном поединке Алджамейну Стерлингу. В том бою Диллашоу повторно повредил плечо.

Всего у Диллашоу 17 побед при пяти поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.

Ранее были объявлены имена самых тестируемых бойцов UFC за всё время сотрудничества промоушена с антидопинговым агентством США (USADA) — с 2015 по 2023 год.