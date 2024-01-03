«Оба будут бегать друг от друга». Двалишвили — о бое О'Мэлли и Веры

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили высказался по поводу поединка между Шоном О'Мэлли и Марлоном Верой.

«Верю в то, что О'Мэлли одержит победу, хотя легко ему, конечно, не будет. Вера может снова взять верх. Однако я буду надеяться на то, что победу одержит Шон.

Думаю, что этот поединок будет весьма скучным. Обычно Марлон особо не действует в стартовых раундах. И О’Мэлли в последнем бою против Алджо, просто бегал, пока Алджо пытался создать экшен. Посмотрим, что будет. Возможно, они оба будут бегать друг от друга», – приводит слова Двалишвили MMA News.

Противостояние возглавит турнир UFC 299, который состоится в первом квартале 2024 года, дата и место проведения станут известны позже.

Шону О’Мэлли 29 лет. Американец завоевал титул в августе, на UFC 292 досрочно остановив во втором раунде соотечественника Алджамейна Стерлинга. Примечательно, что единственное поражение в карьере О’Мэлли потерпел именно от Веры.

Марлону Вере 30 лет. Эквадорец выступает в UFC с 2014 года. В своём последнем бою Вера победил единогласным решением бразильца Педро Муньоса. Всего на его счету в организации 16 побед и семь поражений.