Джонни Уокер рассказал, что даст ему победа над Магомедом Анкалаевым

Бразильский боец Джонни Уокер высказался о предстоящем реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым, который пройдёт в рамках турнира UFC Fight Night 14 января.

«Победа в бою с Анкалаевым на 100% приблизит меня к титульному поединку. Мне нужно закончить это дело с Анкалаевым, потому что наш первый бой закончился совсем не так, как я планировал. Теперь настало время моей победы.

Может быть, я смогу подраться с Алексом Перейрой за чемпионский пояс на турнире UFC 300. Но сначала я должен победить Анкалаева. Каких бы усилий мне это ни стоило, я знаю, что нужно делать, и буду готов», — рассказал Уокер в подкасте The Schmo.

Напомним, первый поединок между Анкалаевым и Уокером состоялся на турнире UFC 294 в октябре 2023 года и был признан несостоявшимся после запрещённого неумышленного удара коленом со стороны Магомеда.