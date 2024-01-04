Майкл Биспинг оценил решение Конора Макгрегора перейти в средний дивизион UFC

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказался о решении ирландца Конора Макгрегора выступать в среднем дивизионе. Напомним, ранее стало известно, что Макгрегор встретится с Майклом Чендлером.

«Неудивительно, что бой пройдёт в среднем весе, потому что я видел Конора — его рука было немного дряблой. Я видел только её, но она выглядела толстой и мягкой. Макгрегор сейчас явно выглядит немного толстым. Говорят, что его вес не меньше 90 кг.

Он дрался в полулёгком весе, потом поднялся в лёгкий, а теперь хочет продолжить карьеру в среднем дивизионе, и это явно не его оптимальный вес. Да, он будет драться с другим легковесом – Майклом Чендлером, поэтому они в равных условиях. Неважно, выиграет Конор или проиграет, это не имеет значения. Его возвращение станет чем-то особенным», – приводит слова Биспинга ММА Fighting.