Хабиб Нурмагомедов показал подборку своих архивных фото

Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками серией архивных фотографий.

«Архив», — написал Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, в каждом из которых одерживал победы. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта. Последним поединком россиянина стало противостояние с представителем США Джастином Гэтжи. Их бой состоялся осенью 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Вместе с Хавьером Мендесем был признан тренером 2022 года.