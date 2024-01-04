В Brave назвали четырёх бойцов, претендующих на приз за лучший сабмишен года

Промоушен Brave Combat Federation объявил имена бойцов, претендующих на получение награды за лучший сабмишен года. В список вошли четыре спортсмена: Исмаил Наурдиев, Моджтабе Насири, Луис Кадо и Джек Грант.

Наурдиев дебютировал в среднем весе в главном событии BRAVE CF 79. Бойцу потребовалось чуть больше минуты, чтобы провести удушающий приём гильотиной, который позволил ему победить Тахара Хадби.

Насири победил на турнире BRAVE CF 76, применив удушающий приём треугольником в поединке с Джефри Арианто. Кадо провёл рычаг колена в поединке с Верноном Рамосом, а Грант одолел Ахмеда Лаббана за счёт рычага локтя.

Фото: https://www.bravecf.com

Проголосовать за лучший сабмишен может любой желающий.

Трансляции Brave доступны в Okko.