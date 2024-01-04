Нганну – о переходе из UFC в PFL: понял, насколько отвратительным может быть этот бизнес

Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну высказался о своей карьере. Напомним, в январе 2023 года Нганну покинул UFC, а затем перешёл в промоушен PFL.

«Это часть бизнеса. Но в этом году я понял, насколько отвратительным может быть этот бизнес. Некоторые люди притворяются теми, кем они не являются. Однако это часть процесса обучения. Никто не учит бойцов становиться бойцами. Мне повезло, что я попал в положение, в котором мне пришлось этому научиться. А затем случился переход в PFL. Я получил отличное предложение, от которого не смог отказаться», — рассказал Нганну на своём канале в YouTube.

Трансляции PFL доступны в Okko.

Нганну протестировал ударную мощь Винисиуса: