Илия Топурия рассказал, с каким бойцом UFC никогда не станет проводить поединок

Непобеждённый проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Илия Топурия разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался в адрес действующего чемпиона промоушена в легчайшей весовой категории Шона О'Мэлли.

«Я предлагал тебе поединок, но в UFC мне сказали, что ты годишься только для боёв среди подростков, потому что они являются твоей единственной фанатской базой. Наш бой никогда не состоится. После боя с Волкановски я буду драться с Конором, а ты будешь просто фанатом. Увидев твои цифры PPV, единственное, что я могу тебе предложить, так это участие в прелимах моего карда», — написал Топурия.

Напомним, титульный бой между Топурией и Александром Волкановски станет главным событием турнира UFC 298, который пройдёт в феврале этого года.

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