Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илия Топурия рассказал, с каким бойцом UFC никогда не станет проводить поединок

Илия Топурия рассказал, с каким бойцом UFC никогда не станет проводить поединок
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Илия Топурия разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался в адрес действующего чемпиона промоушена в легчайшей весовой категории Шона О'Мэлли.

«Я предлагал тебе поединок, но в UFC мне сказали, что ты годишься только для боёв среди подростков, потому что они являются твоей единственной фанатской базой. Наш бой никогда не состоится. После боя с Волкановски я буду драться с Конором, а ты будешь просто фанатом. Увидев твои цифры PPV, единственное, что я могу тебе предложить, так это участие в прелимах моего карда», — написал Топурия.

Напомним, титульный бой между Топурией и Александром Волкановски станет главным событием турнира UFC 298, который пройдёт в феврале этого года.

Боец UFC Илия Топурия нокаутировал посетителя в испанском баре:

Материалы по теме
Волкановски: поединок со мной станет для Топурии плохим опытом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android