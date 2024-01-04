Дана Уайт пообещал сделать большое объявление о UFC 300

Президент американского промоушена UFC Дана Уайт пообещал в скором времени сделать объявление о новых бойцовских поединках на юбилейном турнире UFC 300.

«Я вернусь домой в воскресенье, а во вторник, мы будем создавать пары, и я сделаю несколько громких объявлений. Мы объявим несколько больших боёв на турнире UFC 300 во вторник», – приводит слова Даны Уайта Sports Illustrated.

Отметим, что на UFC 300 на данный момент известны три пары участников: Иржи Прохазка – Александар Ракич, Алджамейн Стерлиг – Келвин Каттар, Бо Никал – Коди Брандейдж.

Напомним, что юбилейный 300 турнир американского промоушена UFC пройдёт в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе США.

Ранее известный журналист высказался о том, что у Уайта и UFC есть в мыслях интересные пары участников.