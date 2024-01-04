Фьюри – Усику: я разобью твою кроличью морду

Британский боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри обратился к украинцу Александру Усику, с которым в скором времени будет сражаться за звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

Отметим, что ранее Усик назвал себя «белый кролик», из-за того что боксёру нравится творчество Эминема.

«Вперед. Это будет не трудно. Лёгкая работа. Я разобью кроличью морду Усика. Бесполезный кусок дерьма», – сказал Фьюри на видео в своих социальных сетях.

Усик за время профессиональной карьеры принял участие в 21 поединке, победив в каждом из них. 14 побед Александр добыл нокаутом. В активе Фьюри 35 боёв, в которых он добыл 34 победы (24 нокаутом). Один поединок с участием британца завершился вничью.

Отметим, что Усик и Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Бой пройдёт 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).