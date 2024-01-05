Пётр Ян провёл тренировку с Мокаевым после отказа ехать в США

Бывший чемпион UFC, представитель клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян провёл тренировочное занятие вместе с британским бойцом смешанных единоборств (ММА) Мухаммадом Мокаевым в Таиланде. В настоящий момент Пётр готовится к поединку с представителем Китая Ядонгом Сонгом. Их бой состоится на турнире UFC 299, который пройдёт в ночь на 10 марта.

Пётр Ян и Мухаммад Мокаев провели тренировку в Таиланде:

Ранее сообщалось, что Ян передумал проводить тренировочный лагерь в США, где он изначально планировал готовиться к бою с Сонгом.

В общей сложности Ян провёл 21 поединок в смешанных единоборствах, в которых одержал 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем бою уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили. Это поражения стало для Петра третьим подряд.