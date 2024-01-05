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Райан Гарсия — о Флойде Мейвезере: вы его не знаете

Райан Гарсия — о Флойде Мейвезере: вы его не знаете
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Звёздный американский боксёр первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Райан Гарсия разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о бывшем чемпионе мира в пяти весовых категориях Флойде Мейвезере-младшем.

«Фотография старая, я тогда был немного не в форме, несколько полноват. Но вот что я хочу сказать о Флойде: вы, ребята, его не знаете, и большинство из вас никогда не узнают. Но он настоящий, у него доброе сердце и он чрезвычайно щедр. Не нужно с ним играть, он всегда будет побеждать. У него 50-0 в графе победы-поражения, и он почти на сто процентов сильнее, но я люблю его и уважаю, так что отнеситесь с уважением к его имени. Да, у него может быть прозвище – деньги, но он действительно старается быть настолько настоящим, насколько это возможно», — написал Гарсия, прикрепив к сообщению их совместное фото.

Фото: Из личного архива Райана Гарсии

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