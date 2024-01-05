Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Армянин Гурген Оганесян нокаутировал американца Колби Мэдисона

Армянин Гурген Оганесян нокаутировал американца Колби Мэдисона
Аудио-версия:
Комментарии

Армянский боксёр Гурген Оганесян одержал победу в поединке с представителем США Колби Мэдисоном. Противостояние проходило в Такоме (штат Вашингтон, США) и было главным событием боксёрского вечера, организованного компанией ToroPromotions. Оганесян добился победы в пятом раунде, когда отправил соперника в нокаут.

Отметим, что 25-летний армянин вернулся в ринг после более чем годичного перерыва. В общей сложности за время профессиональной карьеры он провёл пять поединков, в которых одержал пять побед. Мэдисон потерпел седьмое поражение за время карьеры в профессионалах. Также в его активе 11 побед. В настоящий момент Колби 40 лет.

Ранее известный американский тренер Джо Гуссен, под руководством которого занимается Оганесян, заверил, что в 2024 году его подопечный будет активен на ринге.

Материалы по теме
Нокаут на миллион. Сколько зарабатывает Артур Бетербиев
Нокаут на миллион. Сколько зарабатывает Артур Бетербиев
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android