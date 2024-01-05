Армянин Гурген Оганесян нокаутировал американца Колби Мэдисона

Армянский боксёр Гурген Оганесян одержал победу в поединке с представителем США Колби Мэдисоном. Противостояние проходило в Такоме (штат Вашингтон, США) и было главным событием боксёрского вечера, организованного компанией ToroPromotions. Оганесян добился победы в пятом раунде, когда отправил соперника в нокаут.

Отметим, что 25-летний армянин вернулся в ринг после более чем годичного перерыва. В общей сложности за время профессиональной карьеры он провёл пять поединков, в которых одержал пять побед. Мэдисон потерпел седьмое поражение за время карьеры в профессионалах. Также в его активе 11 побед. В настоящий момент Колби 40 лет.

Ранее известный американский тренер Джо Гуссен, под руководством которого занимается Оганесян, заверил, что в 2024 году его подопечный будет активен на ринге.