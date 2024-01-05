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Тренер Джервонты Дэвиса арестован за нападение с огнестрельным оружием

Тренер Джервонты Дэвиса арестован за нападение с огнестрельным оружием
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Келвин Форд, тренер непобеждённого американского боксёра Джервонты Дэвиса, был арестован за нападение с применением огнестрельного оружия. Об этом информирует The Baltimore Banner.

Форд был арестован 29 декабря полицией Балтимора (штат Мэриленд, США), когда возвращался из тренажёрного зала. Сообщается, что он разыскивается в штате Невада по двум обвинениям в нападении с применением оружия. По сведениям источника, в залоге ему было отказано.

Напомним, в последнем поединке Дэвис победил соотечественника Райана Гарсию. Победы он добился нокаутом в седьмом раунде. После выступления сообщалось, что Гарсия получил травму ребра во время подготовки, которую ему нанёс спарринг-партнёр. В общей сложности Дэвис одержал 29 побед в 29 боях (27 нокаутом).

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