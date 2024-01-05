Каллум Смит — о возможном бое Бетербиева и Бивола: это неуважительно

Британский боксёр Каллум Смит прокомментировал многочисленные разговоры о возможном поединке между двумя россиянами, Артуром Бетербиевом и Дмитрием Биволом.

«Я не виню людей, что они хотят увидеть поединок Бетербиева против Бивола. Как фанат бокса я тоже хотел бы увидеть этот бой. Но всё же это немного неуважительно, когда люди публикуют посты об этом противостоянии, в то время как Артуру предстоит ещё подраться со мной», — сказал Смит на канале Fight Hub TV в YouTube.

Напомним, в конце декабря прошлого года авторитетный журналист Дэн Рафаэль со ссылкой на собственные источники сообщил, что Бетербиев и Бивол подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Смит и Бетербиев проведут поединок 13 января в Квебеке (Канада).