Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Каллум Смит — о возможном бое Бетербиева и Бивола: это неуважительно

Каллум Смит — о возможном бое Бетербиева и Бивола: это неуважительно
Аудио-версия:
Комментарии

Британский боксёр Каллум Смит прокомментировал многочисленные разговоры о возможном поединке между двумя россиянами, Артуром Бетербиевом и Дмитрием Биволом.

«Я не виню людей, что они хотят увидеть поединок Бетербиева против Бивола. Как фанат бокса я тоже хотел бы увидеть этот бой. Но всё же это немного неуважительно, когда люди публикуют посты об этом противостоянии, в то время как Артуру предстоит ещё подраться со мной», — сказал Смит на канале Fight Hub TV в YouTube.

Напомним, в конце декабря прошлого года авторитетный журналист Дэн Рафаэль со ссылкой на собственные источники сообщил, что Бетербиев и Бивол подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Смит и Бетербиев проведут поединок 13 января в Квебеке (Канада).

Материалы по теме
Нокаут на миллион. Сколько зарабатывает Артур Бетербиев
Нокаут на миллион. Сколько зарабатывает Артур Бетербиев
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android