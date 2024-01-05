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Тренер Дюбуа рассказал, что нужно сделать Усику, чтобы победить Фьюри

Тренер Дюбуа рассказал, что нужно сделать Усику, чтобы победить Фьюри
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Дон Чарльз, тренер британского боксёра Даниэля Дюбуа, предположил, как нужно действовать украинцу Александру Усику, чтобы добиться успеха в поединке с британцем Тайсоном Фьюри. По мнению Чарльза, безоговорочным фаворитом этого противостояния является Фьюри.

«Конечно, Усик – исключительный боксёр, тактик и подкован в техническом плане. Александр здорово держит ритм, и это может помешать Фьюри. Ему нужно использовать много финтов, бить в корпус и забыть о голове соперника. Оставь голову Фьюри в покое, вот что я бы ему посоветовал», — приводит слова Чарльза talkSPORT.

Бой между Усиком и Фьюри пройдёт 17 февраля этого года в городе Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Александр Усик встретился с Криштиану Роналду:

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