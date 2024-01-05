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О’Мэлли предложил Топурии спор на $ 100 тыс., тот ответил

О’Мэлли предложил Топурии спор на $ 100 тыс., тот ответил
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Американский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О’Мэлли предложил спор непобеждённому проспекту полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Илии Топурие. Ранее Топурия заявил, что никогда не станет драться с О’Мэлли.

«Увидев твои цифры PPV, единственное, что я могу тебе предложить, это участие в прелимах моего карда», — писал ранее Илия.

«Так давай поспорим на цифры PPV. Сто тысяч достанется тому, у кого PPV больше. Если у тебя нет ста тысяч, ничего страшного, я позволю тебе разбить платёж на четыре части по 25 тысяч. И да, Конор не знает, кто ты», — написал О’Мэлли на своей странице в социальных сетях.

«Мне плевать на тебя, малыш. Королю PPV пора поспать! Береги себя и лучше прибереги свои деньги», — ответил Топурия.

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