Джонни Уокер: я отомщу Магомеду Анкалаеву

Бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер рассказал, что с нетерпением ждёт боя-реванша с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Не могу дождаться, когда побью его (Анкалаева) и заставлю заплатить. Это своего рода реванш для меня. Это будет моя маленькая месть за его незаконный удар в Абу-Даби. Ты не можешь случайно ударить соперника коленом в лицо. Поэтому я доберусь до него. Я отомщу Анкалаеву», – сказал Джонни Уокер в интервью The Schmo.

Напомним, Анкалаев и Уокер встречались друг с другом на турнире по смешанным единоборствам UFC 294, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре. Их поединок был признан несостоявшимся после запрещённого неумышленного удара коленом со стороны российского бойца. После консультаций с Уокером врач принял решение не позволять ему продолжать поединок. Сам Джонни после остановки стал возмущаться и всячески показывать, что готов продолжить бой.

Отметим, что Анкалаев сразится с Уокером на турнире UFC Fight Night 234, который пройдёт в ночь с 13 на 14 ноября.