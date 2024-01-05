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Царукян: Россия — дом, а Армения — родина

Царукян: Россия — дом, а Армения — родина
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Российский боец армянского происхождения Арман Царукян рассказал, почему не поднял российский флаг после победы над американцем Бенеилом Дариушем на UFC Fight Night 233.

«Я уехал в Америку, когда ещё вроде говорили, что с флагами выходить нельзя, потом оказалось, что можно. Поэтому у меня изначально не было мысли, чтобы вынести флаг, и флагов с собой не было. После боя мне передали флаг Армении, и я его взял у людей.

Но, если бы был российский флаг, я бы его тоже поднял, потому что для меня он значит не меньше, чем флаг Армении. Для меня они оба значат много: в России я вырос и состоялся как боец. А армянский флаг — это моя родина. Если бы у зрителей в зале был российский флаг, я бы его тоже поднял. Моё отношение к России не меняется, это мой дом», – приводит слова Царукяна «Матч ТВ».

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