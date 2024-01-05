«Мир не должен знать об этом». Сехудо обратился к Стрикленду и Волкановски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо обратился к американцу Шону Стрикленду и австралийцу Александру Волкановски на фоне того, что оба бойца ярко выражают эмоции из-за простоев от боёв.

«Я бы не стал делиться информацией, которая меня беспокоит, если не могу за неё ответить. Особенно на весь мир. Я надеюсь, что Шон Стрикленд должен принять тот факт, что он в этой игре. То же самое с Александром Волкановски. Он рассказывает всем, как его тревожит простой без боёв. Держите это при себе. Мир не должен знать об этом», – сказал Сехудо в своём подкасте YouTube.

Напомним, Стрикленд завоевал титул в сентябре на UFC 293, сенсационно победив единогласным судейским решением звёздного новозеландца Исраэля Адесанью. В настоящий момент американец идёт на серии из трёх побед.