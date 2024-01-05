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Майкл Биспинг назвал лучшего оппонента для Ислама Махачева

Майкл Биспинг назвал лучшего оппонента для Ислама Махачева
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Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг поделился мнением о том, с кем россиянину Исламу Махачеву стоит провести следующий поединок в американском промоушене.

«Джастин Гэтжи против Махачева, этот бой смотрится отлично. Джастин занимает второе место в рейтинге UFC, а Чарльз Оливейра — первое. Оливейра уже имел возможность провести реванш с Исламом, но выбыл из-за рассечения брови. Ну, кто не успел, тот опоздал, правильно? А Гэтжи точно заслуживает шанс на титульный бой. Давайте организуем его», – сказал Майкл Биспинг на своём YouTube-канале.

В своём предыдущем бою Махачев 21 октября на UFC 294 нокаутировал австралийца Александра Волкановски. Всего на счету россиянина 26 поединков в MMA: 25 побед и одно поражение (в UFC 14 побед и один проигрыш).

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