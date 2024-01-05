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Кормье призвал Чендлера брать пример с Нурмагомедова перед боем с Макгрегором

Кормье призвал Чендлера брать пример с Нурмагомедова перед боем с Макгрегором
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье поделился мнением о бое между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером, вспомнив о непобеждённом в американском промоушене россиянине Хабибе Нурмагомедове.

«Конор — это власть. И, я думаю, необходимо лишить Макгрегора этой власти. Помните, как Хабиб ушёл с пресс-конференции, потому что Конор заставил его ждать. Хотя любой другой сидел бы и ждал прихода Конора. Это всё так называемые игры разума. Вот как должен вести себя Майкл Чендлер», – сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера изначально планировалось провести в 2023 году. Однако ирландский боец не вернулся вовремя в пул тестирования USADA, в связи с чем их бой так и не был анонсирован. Недавно Макгрегор объявил об их поединке в июне 2024-го.

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