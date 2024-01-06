Менеджер Махачева рассказал, когда Ислам может провести бой с Леоном Эдвардсом

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева Ризван Магомедов заявил, что российский боец может провести поединок с чемпионом полусреднего дивизиона Леоном Эдвардсом весной или осенью этого года.

«Если бой с Эдвардсом не пройдёт весной, то состоится на неделе боёв осенью в Абу-Даби», — приводит слова Магомедова ТАСС.

В своём предыдущем бою Махачев 21 октября на UFC 294 нокаутировал австралийца Александра Волкановски. Всего на счету 32-летнего россиянина 26 поединков в MMA: 25 побед и одно поражение (в UFC 14 побед и один проигрыш).

Эдвардс в своём последнем поединке встречался с американцем Колби Ковингтоном. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Леона единогласным решением судей.