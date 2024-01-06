Александр Емельяненко: лучший отдых — это трезвый отдых, учитесь у наших детей

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к своим подписчикам в новом видео, опубликованном на его странице в социальной сети.

«Лучший отдых — это трезвый отдых. Учитесь отдыхать трезво. Учитесь у наших детей — для того, чтобы засмеяться или получить удовольствие, им ничего не нужно. Берите с них пример и живите трезво», — сообщил Емельяненко.

Ранее Александр сообщал, что успешно прошёл курс лечения от алкогольной зависимости.

Напомним, свой последний поединок 42-летний Александр Емельяненко провёл в мае 2023 года. Тогда он досрочно одержал победу над блогером Евгением Ершовым.

Ранее Емельяненко посетил мечеть Аль-Масджид ан-Набави, являющуюся местом погребения пророка Мухаммеда, в Медине и выбрал себе арабское имя.