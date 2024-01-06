Топурия рассказал, как завершится его бой с Волкановски

Непобеждённый испанский боец смешанных единоборств Илия Топурия обратился к чемпиону UFC в полулёгкой весовой категории Александру Волкановски, который представляет Австралию.

«Если ты думаешь, что кто-то может подражать мне, это означает, что твой последний бой оставил у тебя долгосрочные последствия! Я нокаутирую тебя в первом раунде. Ты старый, тебе пора на пенсию. Пришло время двигаться дальше и освободить место для новой эры Топурии», – написал Топурия в своих социальных сетях.

Поединок Топурии и Волкановски за звание чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории состоится 17 февраля 2024 года. Он станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 298.

Напомним, профессиональный рекорд Топурии в MMA составляет 14-0. На счету Волкановски 26 побед и три поражения.