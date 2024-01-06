Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Топурия рассказал, как завершится его бой с Волкановски

Топурия рассказал, как завершится его бой с Волкановски
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый испанский боец смешанных единоборств Илия Топурия обратился к чемпиону UFC в полулёгкой весовой категории Александру Волкановски, который представляет Австралию.

«Если ты думаешь, что кто-то может подражать мне, это означает, что твой последний бой оставил у тебя долгосрочные последствия! Я нокаутирую тебя в первом раунде. Ты старый, тебе пора на пенсию. Пришло время двигаться дальше и освободить место для новой эры Топурии», – написал Топурия в своих социальных сетях.

Поединок Топурии и Волкановски за звание чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории состоится 17 февраля 2024 года. Он станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 298.

Напомним, профессиональный рекорд Топурии в MMA составляет 14-0. На счету Волкановски 26 побед и три поражения.

Материалы по теме
Илия Топурия вызвал на бой Конора Макгрегора
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android