Умар Нурмагомедов опубликовал список желаемых соперников

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, опубликовал в своих социальных сетях список бойцов, с которыми он хочет сразиться.

«Любого!» – написал Умар Нурмагомедов, сопроводив пост соответствующей фотографией.

Фото: Соцсети Умара Нурмагомедова

Ранее Умар Нурмагомедов сообщил, что он не может найти себе соперника для следующего боя. По словам российского бойца, все отказываются с ним драться.

В январе 2021-го состоялся дебют Умара в промоушене Даны Уайта. В общей сложности в его активе 16 побед в 16 поединках. В UFC он побеждал четыре раза. В последнем бою на турнире UFC Fight Night 217 в январе 2023 года Нурмагомедов нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.