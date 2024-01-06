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Царукян рассказал, когда он планирует вернуться в октагон

Царукян рассказал, когда он планирует вернуться в октагон
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Топовый российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в лёгкой весовой категории, рассказал, когда он планирует провести свой следующий поединок.

«Когда я хотел бы снова подраться? Идеально было бы в апреле на UFC 300. Чарльз Оливейра или Джастин Гэтжи? Да, с кем‑то из них, без разницы. Кого дадут», – приводит слова Царукяна «Матч ТВ».

Напомним, профессиональный рекорд Армана Царукяна в смешанных единоборствах составляет 21-3. Свой последний поединок российский боец провел 3 декабря этого года. Его соперником стал Бенеил Дариуш. Российский боец армянского происхождения нокаутировал американского спортсмена в первом раунде. После той победы Царукян поднялся на четвёртое место в рейтинге лёгкой весовой категории UFC.

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