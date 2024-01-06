Шон О'Мэлли: в 2024 году планирую стать самой большой звездой в спорте

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории американец Шон О'Мэлли поделился планами на 2024 год.

«После боя с Марлоном Верой я планирую провести ещё один поединок к концу года и стать самой большой звездой в индустрии. Не только в единоборствах, но и во всём спорте», – заявил О'Мэлли в интервью ESPN.

Свой следующий поединок Шон О'Мэлли проведёт против представителя Эквадора Марлона Веры. Они подерутся в марте 2024 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 299.

Напомним, профессиональный рекорд Шона О'Мэлли в смешанных единоборствах составляет 17-1. Свой последний поединок американский боец провёл против своего соотечественника Алджамейна Стерлинга в августе 2023 года на UFC 292. Тогда О'Мэлли одолел Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде.