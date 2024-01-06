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Белал Мухаммад назвал бойца, который станет его соперником после завоевания титула UFC

Второй номер рейтинга полусредней весовой категории UFC Белал Мухаммад рассказал, что он собирается подраться с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым после того, как станет чемпионом лучшего промоушена мира.

«Я никому не позволю влезть без очереди. Шавкат Рахмонов точно будет следующим. Я собираюсь создать наследие, и я уничтожу всех самых сильных парней полусреднего дивизиона», – приводит слова Белала MMA News.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Белал Мухаммад станет следующим соперником британца Леона Эдвардса, который владеет титулом UFC в полусредней весовой категории.

Напомним, профессиональный рекорд Белала в смешанных единоборствах составляет 23-3. В последнем поединке, состоявшемся в мае 2023 года, Мухаммад единогласным решением судей победил Гилберта Бёрнса из Бразилии.